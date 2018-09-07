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Руководство брестского "Динамо" не в курсе новой работы Марадоны

Пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова прокомментировала информацию о том, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона назначен главным тренером мексиканской команды "Дорадос де Синалоа".

"Официальной информацией по уходу Марадоны в мексиканский клуб мы не владеем.

Мы направили запрос менеджерам Марадоны. Ответ пока не получен.

У нас с Латинской Америкой большая разбежка по времени, так что ожидается, что ситуация прояснится ближе к вечеру по белорусскому времени", – заявила Хижинкова.

Напомним, что в мае Марадона подписал трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", заняв должность председателя правления клуба.

Р-Спорт
Сегодня, 11:56
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(2)
№4 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 13:55) #
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online

В Бресте кокса нет, к счастью. Вот он обратно и решил дернуть.
Картофельный крахмал не вставляет.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№3 Написал: SVN (Сегодня, 13:15) #
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  •  (2)
online

Цитата: dimon_1973
Цитата: SVN
ак Диего успеет,и тут и там))

Ну да. На очередную игру сгонял в Мексику. Потом в Брест. Поуправлял малость и снова в Мексику :))))

талантливые люди,талантливые во всем))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№2 Написал: dimon_1973 ULMM (Сегодня, 12:55) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SVN
ак Диего успеет,и тут и там))

Ну да. На очередную игру сгонял в Мексику. Потом в Брест. Поуправлял малость и снова в Мексику :))))
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
№1 Написал: SVN (Сегодня, 12:23) #
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  •  (4)
online

Так Диего успеет,и тут и там))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
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