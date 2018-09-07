Руководство брестского "Динамо" не в курсе новой работы Марадоны

Пресс-секретарь брестского "Динамо" Ольга Хижинкова прокомментировала информацию о том, что легендарный аргентинский футболист Диего Марадона назначен главным тренером мексиканской команды "Дорадос де Синалоа"."Официальной информацией по уходу Марадоны в мексиканский клуб мы не владеем.Мы направили запрос менеджерам Марадоны. Ответ пока не получен.У нас с Латинской Америкой большая разбежка по времени, так что ожидается, что ситуация прояснится ближе к вечеру по белорусскому времени", – заявила Хижинкова.Напомним, что в мае Марадона подписал трехлетнее соглашение с брестским "Динамо", заняв должность председателя правления клуба.