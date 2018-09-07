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Тренер "Реала" ответил на слова Месси об ослаблении клуба после ухода Роналду

Главный тренер мадридского "Реала" Хулен Лопетеги прокомментировал слова нападающего "Барселоны" Лионеля Месси о том, что столичный клуб стал слабее после перехода форварда Криштиану Роналду в туринский "Ювентус".

"Я бы не сомневался в игроках "Реала". У нас все идет хорошо, и это только начало. До старта Лиги чемпионов еще достаточно времени", — цитирует специалиста Onda Cero.

Специалист отметил, что клуб будет стараться выиграть во всех турнирах.

"В чемпионате нужно всегда быть в хорошей форме, в нем побеждает самая стабильная команда. Но мы хотим выиграть все", — добавил Лопетеги.

"Газета.ру"
Теги: Месси Лопетеги Реал
Сегодня, 16:10
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