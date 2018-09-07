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Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Барселона" хочет сохранить Альбу
"Барселона" надеется продлить контракт с испанским полузащитником Жорди Альбой, сообщает Mundo Deportivo.
Каталонский хавбек выступает за "сине-гранатовых" с 2012 года, и действующее соглашение с клубом истекает через два года.
По словам представителей Альбы, "Барселона" все еще не связалась с ними для проведения переговоров, однако в клубе серьезно настроены продлить контракт с испанцем и планируют начать обсуждение нового соглашения совсем скоро.
В составе каталонского клуба полузащитник провел 250 матчей, в которых забил 13 голов, а в этом сезоне уже успел отличиться одним голом и двумя результативными передачами. Соглашение Альбы с Барселоной действует до 2020 года.
"Газета.ру"
Каталонский хавбек выступает за "сине-гранатовых" с 2012 года, и действующее соглашение с клубом истекает через два года.
По словам представителей Альбы, "Барселона" все еще не связалась с ними для проведения переговоров, однако в клубе серьезно настроены продлить контракт с испанцем и планируют начать обсуждение нового соглашения совсем скоро.
В составе каталонского клуба полузащитник провел 250 матчей, в которых забил 13 голов, а в этом сезоне уже успел отличиться одним голом и двумя результативными передачами. Соглашение Альбы с Барселоной действует до 2020 года.
"Газета.ру"
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