Владелец донецкого "Шахтера" близок к приобретению "Вардара"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов близок к приобретению футбольного и гандбольного клубов македонского "Вардара".По информации Sport 1, частный самолет с людьми, близкими к владельцу "Шахтера", прибыл в Скопье с максимальной секретностью, чтобы осуществить сделку о покупке клубов.На протяжении более пяти лет македонские клубы принадлежат российскому бизнесмену Сергею Самсоненко.Долги клуба составляют примерно €2 млн.