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Владелец донецкого "Шахтера" близок к приобретению "Вардара"

Президент донецкого "Шахтера" Ринат Ахметов близок к приобретению футбольного и гандбольного клубов македонского "Вардара".

По информации Sport 1, частный самолет с людьми, близкими к владельцу "Шахтера", прибыл в Скопье с максимальной секретностью, чтобы осуществить сделку о покупке клубов.

На протяжении более пяти лет македонские клубы принадлежат российскому бизнесмену Сергею Самсоненко.

Долги клуба составляют примерно €2 млн.

"Газета.ру"
Теги: Шахтер
Сегодня, 20:47
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№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Сегодня, 21:01) #
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online

И нах он Ахметову нужен?


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Денег нет, но вы держитесь
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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