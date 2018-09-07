Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Новости партнеров

Фернанду Сантуш: поздравление Модрича - свидетельство величия Роналду

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высоко оценил поступок форварда Криштиану Роналду, который поздравил хорвата Луку Модрича со званием лучшего игрока сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Роналду показал еще один пример честной игры. Люди могут комментировать это, как хотят, это не критика. Но я благодарен за слова Модрича. Это свидетельство величия Роналду", — цитирует Сантуша Goal.

"Газета.ру"
Теги: Сантуш Модрич Роналду
Сегодня, 20:36
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(2)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.