Фернанду Сантуш: поздравление Модрича - свидетельство величия Роналду

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:22
Никита Чернов: если у сербов будет столько же моментов, сколько у египтян – они не оставят нам шансов
Никита Чернов: если у сербов будет столько же моментов, сколько у египтян – они не оставят нам шансов
16:31
Ринат Билялетдинов: если сборная сформирует боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, выступление в Лиге Наций можно считать успешным (1)
Ринат Билялетдинов: если сборная сформирует боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, выступление в Лиге Наций можно считать успешным (1)
16:21
Московский "Локомотив": семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим (1)
Московский "Локомотив": семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим (1)
15:45
Гендиректор "Нижнего Новгорода": когда Максимов огласил нам желаемую зарплату у меня глаза на лоб полезли (5)
Гендиректор "Нижнего Новгорода": когда Максимов огласил нам желаемую зарплату у меня глаза на лоб полезли (5)
13:51
Канчельскис: давайте отойдем уже от похмелья и будем трезво оценивать результаты и игру сборной (9)
Канчельскис: давайте отойдем уже от похмелья и будем трезво оценивать результаты и игру сборной (9)
12:56
Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места (2)
Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места (2)
11:36
Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов" (19)
Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов" (19)
10:56
Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался (3)
Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался (3)
Фернанду Сантуш: поздравление Модрича - свидетельство величия Роналду
Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш высоко оценил поступок форварда Криштиану Роналду, который поздравил хорвата Луку Модрича со званием лучшего игрока сезона по версии Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
"Роналду показал еще один пример честной игры. Люди могут комментировать это, как хотят, это не критика. Но я благодарен за слова Модрича. Это свидетельство величия Роналду", — цитирует Сантуша Goal.
"Газета.ру"
"Роналду показал еще один пример честной игры. Люди могут комментировать это, как хотят, это не критика. Но я благодарен за слова Модрича. Это свидетельство величия Роналду", — цитирует Сантуша Goal.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.