Брестское "Динамо" проверит информацию о работе Марадоны в мексиканском клубе

Брестское "Динамо" проверит информацию о назначении председателя правления клуба Диего Марадоны техническим директором мексиканского "Дорадос Де Синалоа"."Мы направили запрос представителям Марадоны в связи с тем, что ряд СМИ сообщили о его новой работе. Ответ от них пока не получен", — заявила пресс-секретарь клуба Ольга Хижнякова.Она подчеркнула, что ответ будет получен ближе к вечеру, так как у Белоруссии с Мексикой большая разница во времени.