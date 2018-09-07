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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Брестское "Динамо" проверит информацию о работе Марадоны в мексиканском клубе
Брестское "Динамо" проверит информацию о назначении председателя правления клуба Диего Марадоны техническим директором мексиканского "Дорадос Де Синалоа".
"Мы направили запрос представителям Марадоны в связи с тем, что ряд СМИ сообщили о его новой работе. Ответ от них пока не получен", — заявила пресс-секретарь клуба Ольга Хижнякова.
Она подчеркнула, что ответ будет получен ближе к вечеру, так как у Белоруссии с Мексикой большая разница во времени.
РИА
"Мы направили запрос представителям Марадоны в связи с тем, что ряд СМИ сообщили о его новой работе. Ответ от них пока не получен", — заявила пресс-секретарь клуба Ольга Хижнякова.
Она подчеркнула, что ответ будет получен ближе к вечеру, так как у Белоруссии с Мексикой большая разница во времени.
РИА
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