Неймар - о назначении капитаном Бразилии: я многому научился и многое понял

Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал назначение постоянным капитаном сборной Бразилии."Я снова назначен капитаном сборной, потому что многому научился и многое понял, мне будет полезна ответственность. Уверен, что никто из вас никогда не переживал того, что испытывал я после окончания чемпионата мира-2018. Меня критиковали, было сказано множество грубых слов в мой адрес, и в тот самый момент я был не в том состоянии, чтобы отвечать на критику. А когда я нахожусь не в том состоянии, то предпочитаю держать рот на замке, ведь молчание является лучшим ответом.Мне особо нечего сказать по поводу критики. Я тот игрок, который, получив мяч, в десяти случаях из 11 пойдет обыгрывать соперника. И я не думаю, что мне позволят пройти без фола. А я не могу попросить их: "Эй, простите меня, разрешите мне забить гол". Я пережил много нарушений на себе во время чемпионата мира, но это уже в прошлом. Я хочу извиниться перед болельщиками, которые рассердились из-за результата", - сказал на пресс-конференции Неймар.