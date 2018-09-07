Неймар - о назначении капитаном Бразилии: я многому научился и многое понял

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
16:31
Ринат Билялетдинов: если сборная сформирует боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, выступление в Лиге Наций можно считать успешным (2)
Ринат Билялетдинов: если сборная сформирует боеспособный коллектив к отбору Евро-2020, выступление в Лиге Наций можно считать успешным (2)
16:21
Московский "Локомотив": семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим (1)
Московский "Локомотив": семь лет назад не стало ребят из ярославского "Локомотива". Помним и любим (1)
15:45
Гендиректор "Нижнего Новгорода": когда Максимов огласил нам желаемую зарплату у меня глаза на лоб полезли (5)
Гендиректор "Нижнего Новгорода": когда Максимов огласил нам желаемую зарплату у меня глаза на лоб полезли (5)
13:51
Канчельскис: давайте отойдем уже от похмелья и будем трезво оценивать результаты и игру сборной (10)
Канчельскис: давайте отойдем уже от похмелья и будем трезво оценивать результаты и игру сборной (10)
12:56
Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места (3)
Такума Нисимура: переход в ЦСКА - важнейший шаг в моей карьере. Хочу помочь команде бороться за самые высокие места (3)
11:36
Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов" (19)
Хердур Магнуссон: на меня оказывалось серьезное давление, чтобы летом я перешел в "Ростов" (19)
10:56
Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался (4)
Хердур Магнуссон: зимой я фактически уже был игроком "Ростова", но переход неожиданно сорвался (4)
10:07
Р. Билялетдинов: Лига наций даcт возможность сборной России поэкспериментировать с составом (4)
Р. Билялетдинов: Лига наций даcт возможность сборной России поэкспериментировать с составом (4)
09:49
Спорт-общество "Динамо" продает свою штаб квартиру в центре Москвы общей площадью более 14 тыс м2 (2)
Спорт-общество "Динамо" продает свою штаб квартиру в центре Москвы общей площадью более 14 тыс м2 (2)
09:19
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (10)
Почему Черчесову не придётся исправлять журналистов и откуда у Люксембурга шанс попасть на Евро. Гид по Лиге наций (10)
Неймар - о назначении капитаном Бразилии: я многому научился и многое понял
Нападающий "ПСЖ" Неймар прокомментировал назначение постоянным капитаном сборной Бразилии.
"Я снова назначен капитаном сборной, потому что многому научился и многое понял, мне будет полезна ответственность. Уверен, что никто из вас никогда не переживал того, что испытывал я после окончания чемпионата мира-2018. Меня критиковали, было сказано множество грубых слов в мой адрес, и в тот самый момент я был не в том состоянии, чтобы отвечать на критику. А когда я нахожусь не в том состоянии, то предпочитаю держать рот на замке, ведь молчание является лучшим ответом.
Мне особо нечего сказать по поводу критики. Я тот игрок, который, получив мяч, в десяти случаях из 11 пойдет обыгрывать соперника. И я не думаю, что мне позволят пройти без фола. А я не могу попросить их: "Эй, простите меня, разрешите мне забить гол". Я пережил много нарушений на себе во время чемпионата мира, но это уже в прошлом. Я хочу извиниться перед болельщиками, которые рассердились из-за результата", - сказал на пресс-конференции Неймар.
"Спорт-Экспресс"
"Я снова назначен капитаном сборной, потому что многому научился и многое понял, мне будет полезна ответственность. Уверен, что никто из вас никогда не переживал того, что испытывал я после окончания чемпионата мира-2018. Меня критиковали, было сказано множество грубых слов в мой адрес, и в тот самый момент я был не в том состоянии, чтобы отвечать на критику. А когда я нахожусь не в том состоянии, то предпочитаю держать рот на замке, ведь молчание является лучшим ответом.
Мне особо нечего сказать по поводу критики. Я тот игрок, который, получив мяч, в десяти случаях из 11 пойдет обыгрывать соперника. И я не думаю, что мне позволят пройти без фола. А я не могу попросить их: "Эй, простите меня, разрешите мне забить гол". Я пережил много нарушений на себе во время чемпионата мира, но это уже в прошлом. Я хочу извиниться перед болельщиками, которые рассердились из-за результата", - сказал на пресс-конференции Неймар.
"Спорт-Экспресс"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.