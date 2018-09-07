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В России официально создан оргкомитет Евро-2020

В России был зарегистрирован организационный комитет российской части чемпионата Европы 2020 года. Он создан для организации проведения четырех матчей Евро в Санкт-Петербурге – трех игр группового этапа, а также четвертьфинальной встречи.

Матчи чемпионата Европы-2020 пройдут в 12 городах из разных стран на 12 стадионах. В России игры состоятся на стадионе "Санкт-Петербург". В финальной части ЧЕ-2020 примут участие сразу 24 национальные команды.

В мае и.о. президента РФС Александр Алаев сообщал, что руководить организационным комитетом Евро-2020 будет генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Спорт-Экспресс"
Сегодня, 18:24
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№2 Написал: Aseev Valeri Европа (Сегодня, 19:35) #
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Болеет за:
«Реал»
В других странах тоже оргкомитеты созданы? Или совок только у нас.
Регистрация: 24.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 18:32) #
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Сколько в этот раз бабла напздят?
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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