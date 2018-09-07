"Манчестер Сити" мог приобрести Модрича десять лет назад за 10 млн фунтов

Почетный президент английского "Манчестер Сити" Бернард Халфорд рассказал, что десять лет назад клуб мог приобрести полузащитника сборной Хорватии Луку Модрича за 10 млн фунтов."Когда прежний владелец клуба Таксин Шинаватра был здесь, мы могли подписать Модрича. Шинаватра был в восторге от него и говорил, что мы получим одного из лучших футболистов в мире. Ведран Чорлука тоже звал Модрича к нам.Однако когда нужно было заплатить деньги, средства Шинаватры заморозили в Таиланде. В первые день сезона Шинаватра сообщил мне, что покидает "Манчестер Сити", поэтому мы не смогли приобрести Модрича. Он стоил бы нам примерно ?10 млн. Сейчас же он претендует на "Золотой мяч", — цитирует Халфорда Daily Mail.