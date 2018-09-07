Антонио Рюдигер извинился перед Паваром за удар шипами бутс в шею

Защитник сборной Германии и лондонского "Челси" Антонио Рюдигер извинился перед французским футболистом Бенжаменом Паваром за удар шипами бутс в шею."Бенжамен, приношу свои извинения. Это было непреднамеренно. Я извинился перед Паваром сразу после того, как случился данный эпизод. Хочу воспользоваться возможностью и пожелать скорейшего выздоровления!" — написал Рюдигер в своем твиттере.