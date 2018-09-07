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Антонио Рюдигер извинился перед Паваром за удар шипами бутс в шею

Защитник сборной Германии и лондонского "Челси" Антонио Рюдигер извинился перед французским футболистом Бенжаменом Паваром за удар шипами бутс в шею.

"Бенжамен, приношу свои извинения. Это было непреднамеренно. Я извинился перед Паваром сразу после того, как случился данный эпизод. Хочу воспользоваться возможностью и пожелать скорейшего выздоровления!" — написал Рюдигер в своем твиттере.
Теги: Рюдигер
Сегодня, 21:24
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