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Джермэйн Джонс завершил карьеру

Полузащитник Джермэйн Джонс объявил о завершении карьеры, сообщает Goal.

Последним клубом 36-летнего футболиста стал "Лос-Анджелес Гэлакси", с которым его соглашение закончилось в 2017 году.
Сегодня, 21:58
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