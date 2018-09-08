Диего Марадона будет работать на разных континентах

Представитель Диего Марадоны Матиас Морла сообщил, что аргентинец будет совмещать посты а брестском "Динамо" и мексиканском "Дорадосе"."Появившаяся вчера информация немного не верна - Диего будет выполнять обязанности технического директора, а не тренера в мексиканском клубе "Дорадос".При этом он останется председателем совета директоров брестского "Динамо".Диего ждет новый спортивный вызов.Сегодня мы отправляемся в Мексику", - сообщил Морла.Напомним, вчера стало известно, что Марадона заключил контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Мексики "Дорадос".