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Диего Марадона будет работать на разных континентах

Представитель Диего Марадоны Матиас Морла сообщил, что аргентинец будет совмещать посты а брестском "Динамо" и мексиканском "Дорадосе".

"Появившаяся вчера информация немного не верна - Диего будет выполнять обязанности технического директора, а не тренера в мексиканском клубе "Дорадос".

При этом он останется председателем совета директоров брестского "Динамо".

Диего ждет новый спортивный вызов.Сегодня мы отправляемся в Мексику", - сообщил Морла.

Напомним, вчера стало известно, что Марадона заключил контракт с клубом второго дивизиона чемпионата Мексики "Дорадос".

Твиттер Матиаса Морлы
Теги: Марадона Динамо Брест
Сегодня, 09:37
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№4 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 11:04) #
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online

Великий футболист превратился в великого клоуна. Злые люди смеются над ним и зарабатывают на нём деньги. Грустно.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№3 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 10:37) #
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Болеет за:
«Спартак»
GreatWhite999,
Для меня он навсегда останется великим!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
№2 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 10:34) #
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Болеет за:
«Зенит»
Надо же, старый наркоман дубль поймал) кто-то еще верит в его СТАРОЕ-ДОБРОЕ имя)
Великий талант...но умудрился растерять к себе уважение.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№1 Написал: Moonspell Москва (Сегодня, 10:31) #
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Болеет за:
«Спартак»
Фигаро здесь Фигаро там!
Обожаю Диего но лучше бы он сидел на берегу океана потягивал ром и расказывал местной ребятне про руку бога!
Регистрация: 2.06.2009 [жалоба]
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