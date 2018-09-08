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Эктор Бельерин: меня называли лесбиянкой за то, что я отрастил себе волосы

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин считает, что футбольное общество пока не готово принять игроков нетрадиционной сексуальной ориентации.

"Невозможно, чтобы в футболе кто-то признался в том, что он гей. Некоторые болельщики к этому не готовы. Подобная ситуация была недавно в регби, когда игрок из Уэльса совершил каминг-аут. Это приняли нормально, но в футболе совсем другая культура. Могут посыпаться очень личные и обидные оскорбления, особенно от фанатов соперника.

Вот меня, например, называли лесбиянкой за то, что я отрастил себе волосы. Случались и другие гомофобские оскорбления. Я научился не обращать внимания на такое, но это все равно может влиять на вас", — цитирует Бельерина The Times.

Sport24
Теги: Арсенал
Сегодня, 18:11
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№1 Написал: Gnome Алматы (Сегодня, 19:28) #
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online

так у пидерофф всегда жисть интереснее и развлекательнее была, чем у каких-то заурядных обычных мужчин.


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