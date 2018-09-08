Эктор Бельерин: меня называли лесбиянкой за то, что я отрастил себе волосы

Защитник "Арсенала" Эктор Бельерин считает, что футбольное общество пока не готово принять игроков нетрадиционной сексуальной ориентации."Невозможно, чтобы в футболе кто-то признался в том, что он гей. Некоторые болельщики к этому не готовы. Подобная ситуация была недавно в регби, когда игрок из Уэльса совершил каминг-аут. Это приняли нормально, но в футболе совсем другая культура. Могут посыпаться очень личные и обидные оскорбления, особенно от фанатов соперника.Вот меня, например, называли лесбиянкой за то, что я отрастил себе волосы. Случались и другие гомофобские оскорбления. Я научился не обращать внимания на такое, но это все равно может влиять на вас", — цитирует Бельерина The Times.