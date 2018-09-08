"Интер" заинтересован в приобретении Маттео Дармиана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может продолжить карьеру в "Интере", передает Corriere dello Sport.28-летний итальянец недоволен малым количеством игровой практики в составе "красных дьяволов", поэтому готов покинуть клуб.Дармиан выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года.