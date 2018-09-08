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"Интер" заинтересован в приобретении Маттео Дармиана

Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может продолжить карьеру в "Интере", передает Corriere dello Sport.

28-летний итальянец недоволен малым количеством игровой практики в составе "красных дьяволов", поэтому готов покинуть клуб.

Дармиан выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года.
Теги: Дармиан Манчестер Юнайтед
Сегодня, 20:05
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