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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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"Интер" заинтересован в приобретении Маттео Дармиана
Защитник "Манчестер Юнайтед" Маттео Дармиан может продолжить карьеру в "Интере", передает Corriere dello Sport.
28-летний итальянец недоволен малым количеством игровой практики в составе "красных дьяволов", поэтому готов покинуть клуб.
Дармиан выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года.
28-летний итальянец недоволен малым количеством игровой практики в составе "красных дьяволов", поэтому готов покинуть клуб.
Дармиан выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года.
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