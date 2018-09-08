Новости партнеров

Рамос и Иско - в стартовом составе испанцев на матч с Англией

Сборная Испании объявила стартовый состав на матч Лиги наций против Англии.

Испания: Де Хеа - Карвахаль, Начо, Рамос, М. Алонсо - Сауль, Бускетс, Тьяго - Иско, Родриго, Аспас.
Теги: Сборная Испании Сборная Англии
Сегодня, 20:56
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
№1 Написал: zenit47 СПБ (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Похер, тут Терри в свинарню едит
Регистрация: 17.05.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.