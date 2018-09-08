70-летний болельщик "Монако" не попал на стадион из-за футболки сборной Франции

Во время матча четвертого тура французской Лиги 1 между "Монако" и "Марселем" произошел неприятный инцидент.Как передает Nice-matin, 70-летнего болельщика не пустили на стадион из-за того, что он был одет в футболку с эмблемой сборной Франции.По информации издания, в Монако существует закон Департамента внутренних дел, по которому фанаты не должны приходить на стадион в подобных футболках, либо должны их снять, чтобы попасть на арену."Я надел эту майку, потому что игрок "Монако" Джибриль Сидибе представлял Францию на чемпионате мира. Когда меня не пустили, я подумал, что это пранк. Но затем стюарды вызвали полицию и меня выпроводили со стадиона", — рассказал болельщик.