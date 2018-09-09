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Англия проиграла три матча подряд впервые с 1988 года

Сборная Англии уступила Испании в матче Лиги наций со счетом 1:2. Таким образом, она проиграла в третьем матче подряд.

Последний раз такое случалось на чемпионате Европы-1988.
Теги: Сборная Испании Сборная Англии
Сегодня, 01:05
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