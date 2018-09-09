Испания не проигрывает в 25 матчах подряд

Сборная Испании обыграла в рамках Лиги Наций на «Уэмбли» национальную команду Англии — 2:1. Эта победа позволила "Красной Фурии" продлить свою беспроигрышную серию до 25 матчей (вылет с ЧМ-2018 на стадии 1/8 финала после проигранной серии пенальти в матче с Россией идет в зачет как ничья — основное и дополнительное время матча завершилось со счетом 1:1). В последний раз испанцы терпели поражение от сборной Италии в 1/8 финала Евро-2016.Серия из 25 матчей без поражений — самая продолжительная текущая серия в мировом футболе. Об этом сообщает Gracenote Live.