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Джон Терри: я все еще голоден до побед и готов играть

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри заявил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время.

Последним клубом 37-летнего игрока была "Астон Вилла".

"Даже если я больше никогда не выйду на поле в качестве игрока, то я не буду расстроен. Я провел прекрасную карьеру. Но я все еще голоден до побед и готов играть, но только в условиях, которые будут приемлемыми для меня и моей семьи.

У меня есть три или четыре предложения из разных стран, а также возможность стать телеведущим или тренером", — приводит слова Терри Daily Mail.

"Газета.ру"
Теги: Терри
Сегодня, 08:55
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(3)
№4 Написал: utekay Россия (Сегодня, 12:01) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
ежели до побед голоден, то причём тут спортаг? обманули пенсионера свиньи.


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№3 Написал: Parshin (Сегодня, 11:50) #
  • -4
  •  (4)
online

Надежды футбольных стариков ( футстар) питают! ((
Хотя, в Англии поди нашу Премьер-лигу держат за лигу третьего дивизиона, вот Терри откуда и решил, что в свои "под сорок лет" он уж в лиге третьего дивизиона сможет сыграть ))
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№2 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 11:29) #
  • 0
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Sergey Nasirov_2
?????????????

Это Daily Mail. Они ещё не знают.)


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 10:46) #
  • -2
  •  (2)

?????????????
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
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