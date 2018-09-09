Джон Терри: я все еще голоден до побед и готов играть

Бывший защитник "Челси" и сборной Англии Джон Терри заявил, что не намерен завершать карьеру в ближайшее время.Последним клубом 37-летнего игрока была "Астон Вилла"."Даже если я больше никогда не выйду на поле в качестве игрока, то я не буду расстроен. Я провел прекрасную карьеру. Но я все еще голоден до побед и готов играть, но только в условиях, которые будут приемлемыми для меня и моей семьи.У меня есть три или четыре предложения из разных стран, а также возможность стать телеведущим или тренером", — приводит слова Терри Daily Mail.