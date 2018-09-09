Бывший тренер "Спортинга" хочет отсудить у клуба 11 млн евро

Бывший главный тренер "Спортинга" Синиша Михайлович подал в суд на клуб.По информации La Gazzetta dello Sport, специалист намерен отсудить у португальской команды €11 млн в качестве компенсации.Тренер был уволен всего через 15 дней после назначения на пост и даже не успел начать предсезонную подготовку.По словам Михайловича, контракт был разорван, когда он еще был в отпуске. Случилось это потому, что президент "Спортинга" Бруну де Карвалью был отправлен в отставку. В связи с этим соглашение с тренером было аннулировано.