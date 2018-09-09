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Луис Энрике: Де Хеа доказал, что он лучший голкипер в мире

Наставник сборной Испании Луис Энрике дал комментарий относительно победы над командой Англии в матче Лиги наций УЕФА со счетом 2:1.

"Рад победе. Это лучший способ начать выступление в Лиге наций. Но есть вещи, которые нам нужно улучшить. У нас было больше шансов на победу, потому что мы пытались забить третий гол. Надеюсь, мы всегда будем так играть.

Выбор де Хеа? Никогда не сомневался в нем. У него могут быть ошибки, как и у всех вратарей, но он является одним из лучших в мире. Я спокоен, когда де Хеа стоит на воротах. Он топ-игрок, а его игра с Англией доказывает, что он номер один в мире", — заявил испанский специалист в интервью изданию Marca.

"Газета.ру"
Теги: Энрике де Хеа Сборная Испании
Сегодня, 10:15
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№1 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:21) #
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Болеет за:
«Спартак»
Кто бы сомневался. Есть Де Хеа и все остальные вратари мира.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
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