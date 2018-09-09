Памела Андерсон рассталась с Рами из-за его детей

Популярная модель Памела Андерсон рассталась с футболистом Аделем Рами по причине того, что он мало уделяет внимания собственным детям.После проведенной недели с сыновьями Адиля Памела решила, что он не видится с детьми так часто, как должен. Из-за этого она решила уйти.Памела посчитала себя причиной того, что Адиль недостаточно много времени проводит с детьми. Она удаляет себя из его жизни, чтобы он проводил больше времени с детьми, – сообщает источник зарубежного издания Page Six.Ранее сообщалось, что расставание произошло через несколько дней после того, как Андерсон ответила отказом на предложение футболиста.