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Памела Андерсон рассталась с Рами из-за его детей

Памела Андерсон рассталась с Рами из-за его детей

Популярная модель Памела Андерсон рассталась с футболистом Аделем Рами по причине того, что он мало уделяет внимания собственным детям.

После проведенной недели с сыновьями Адиля Памела решила, что он не видится с детьми так часто, как должен. Из-за этого она решила уйти.

Памела посчитала себя причиной того, что Адиль недостаточно много времени проводит с детьми. Она удаляет себя из его жизни, чтобы он проводил больше времени с детьми, – сообщает источник зарубежного издания Page Six.

Ранее сообщалось, что расставание произошло через несколько дней после того, как Андерсон ответила отказом на предложение футболиста.
Теги: Рами
Сегодня, 15:11
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