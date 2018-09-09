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Роналду: Месси играет лучше? Зато он не такой красивый, как я

Роналду: Месси играет лучше? Зато он не такой красивый, как я

Нападающий английского "Сток Сити" Питер Крауч в своей автобиографии рассказал о нарциссизме Криштиану Роналду:

- Рио Фердинанд рассказывал нам истории, как Роналду мог встать голышом перед зеркалом, провести рукой по волосам и сказать: "Я такой красивый!" Другие игроки "Юнайтед" старались вывести его из себя и говорили: "Месси зато играет лучше тебя".

Что Роналду отвечал на это? Он пожимал плечами и улыбался: "Ах да. Но Месси не выглядит так, как я," - приводит Mirror отрывок из автобиографии Крауча.

фото: newspile.ru
Теги: Роналду Месси
Сегодня, 16:10
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№1 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 17:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Это лучшая в мире футболистка!.. Без вопросов.


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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