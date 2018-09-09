Роналду: Месси играет лучше? Зато он не такой красивый, как я

Нападающий английского "Сток Сити" Питер Крауч в своей автобиографии рассказал о нарциссизме Криштиану Роналду:- Рио Фердинанд рассказывал нам истории, как Роналду мог встать голышом перед зеркалом, провести рукой по волосам и сказать: "Я такой красивый!" Другие игроки "Юнайтед" старались вывести его из себя и говорили: "Месси зато играет лучше тебя".Что Роналду отвечал на это? Он пожимал плечами и улыбался: "Ах да. Но Месси не выглядит так, как я," - приводит Mirror отрывок из автобиографии Крауча.фото: newspile.ru