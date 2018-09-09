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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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Украина обыграла Словакию благодаря пенальти
Сборная Украины набрала в Лиге Наций шесть очков из шести возможных.
Лига наций УЕФА
2 тур
Украина – Словакия 1:0
Гол: Ярмоленко, 82 (пен.)
Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Караваев, Марлос, Степаненко (Сидорчук, 88), Коноплянка (Цыганков, 80), Малиновский (Зинченко, 74), Ярмоленко, Яремчук
Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан, Шатка, Шкриньяр, Гамшик, Куцка (Грегуш, 81), Лоботка, Вайсс (Русняк, 74), Немец (Дуда, 68), Мак
Предупреждения: Губочан, 20, Коноплянка, 67, Дуда, 76, Сидорчук, 90+4
Лига наций УЕФА
2 тур
Украина – Словакия 1:0
Гол: Ярмоленко, 82 (пен.)
Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Караваев, Марлос, Степаненко (Сидорчук, 88), Коноплянка (Цыганков, 80), Малиновский (Зинченко, 74), Ярмоленко, Яремчук
Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан, Шатка, Шкриньяр, Гамшик, Куцка (Грегуш, 81), Лоботка, Вайсс (Русняк, 74), Немец (Дуда, 68), Мак
Предупреждения: Губочан, 20, Коноплянка, 67, Дуда, 76, Сидорчук, 90+4
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