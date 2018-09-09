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Украина обыграла Словакию благодаря пенальти

Сборная Украины набрала в Лиге Наций шесть очков из шести возможных.

Лига наций УЕФА

2 тур

Украина – Словакия 1:0

Гол: Ярмоленко, 82 (пен.)

Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Караваев, Марлос, Степаненко (Сидорчук, 88), Коноплянка (Цыганков, 80), Малиновский (Зинченко, 74), Ярмоленко, Яремчук

Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан, Шатка, Шкриньяр, Гамшик, Куцка (Грегуш, 81), Лоботка, Вайсс (Русняк, 74), Немец (Дуда, 68), Мак

Предупреждения: Губочан, 20, Коноплянка, 67, Дуда, 76, Сидорчук, 90+4
Теги: сборная Украины сборная Словакии
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