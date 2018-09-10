Футболисты клубов испанской Ла Лиги могут начать бойкотировать матчи чемпионата

Игроки клубов испанской Примеры Лиги могут устроить забастовку в свете соглашения, которое ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заключил с компанией Relevent Sports, не поставив перед этим в известность профсоюз футболистов Примеры и Королевскую испанскую футбольную федерацию.Согласно контракту, заключенному на 15 лет, Ла Лига обязуется проводить отдельные игры чемпионата в США.Первый запланированный матч в Америке будет проведен 27 января 2019 года. В рамках 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" встретится с "Жироной" в Майами.