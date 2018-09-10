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Футболисты клубов испанской Ла Лиги могут начать бойкотировать матчи чемпионата

Игроки клубов испанской Примеры Лиги могут устроить забастовку в свете соглашения, которое ранее президент Ла Лиги Хавьер Тебас заключил с компанией Relevent Sports, не поставив перед этим в известность профсоюз футболистов Примеры и Королевскую испанскую футбольную федерацию.

Согласно контракту, заключенному на 15 лет, Ла Лига обязуется проводить отдельные игры чемпионата в США.

Первый запланированный матч в Америке будет проведен 27 января 2019 года. В рамках 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" встретится с "Жироной" в Майами.

Football Espana
Теги: Барселона Жирона
Сегодня, 15:53
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№1 Написал: VitL Белгород (Сегодня, 15:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
ага, как Динамо провести домашний матч в Хабаровске
Регистрация: 16.03.2009 [жалоба]
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