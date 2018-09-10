Юного французского футболиста расстреляли из автомата Калашникова

Двадцатилетний игрок "Сент-Этьена" Вильям Гомис был убит в перестрелке.Преступление произошло 9 сентября в Ла-Сен-сюр-Мер. Гомис находился в автомобиле, когда к нему подъехали неизвестные люди в капюшонах и отрыли огонь из автоматов Калашникова. Вместе с молодым футболистом погиб 14-летний подросток. На месте было обнаружено более 20-ти гильз. В клубе подтвердили смерть Гомиса. Несколько недель назад при аналогичных обстоятельствах был убит брат Гомиса.