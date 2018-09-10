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Юного французского футболиста расстреляли из автомата Калашникова

Двадцатилетний игрок "Сент-Этьена" Вильям Гомис был убит в перестрелке.

Преступление произошло 9 сентября в Ла-Сен-сюр-Мер. Гомис находился в автомобиле, когда к нему подъехали неизвестные люди в капюшонах и отрыли огонь из автоматов Калашникова. Вместе с молодым футболистом погиб 14-летний подросток. На месте было обнаружено более 20-ти гильз. В клубе подтвердили смерть Гомиса. Несколько недель назад при аналогичных обстоятельствах был убит брат Гомиса.
Сегодня, 16:21
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№2 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:37) #
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Жесть. Видимо, пацан с братом накосячили не по-детски. И, однозначно, не на футбольном поле.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№1 Написал: Черный Лис (Сегодня, 16:31) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Нужно больше бешенцев из солнечной Африки принимать.
Регистрация: 24.04.2018 [жалоба]
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