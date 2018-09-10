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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Фернандо Риксен может общаться с семьей только с помощью компьютера
Бывший игрок шотландского "Рейнджерс" и санкт-петербургского "Зенита" Фернандо Риксен получил в подарок специальный компьютер, который вновь позволит ему общаться с родными и близкими, сообщает The Scottish Sun.
Риксен недавно потерял способность говорить из-за тяжелого заболевания — бокового амиотрофического склероза.
Bзвестная голландская фирма предоставила Риксену устройство имитации голоса, которое в свое время использовал известный ученый Стивен Хокинг. Риксен теперь может за счет движения глаз управлять экраном монитора и выбирать слова, строить фразы и предложения, а также воспроизводить их для своей жены и дочери.
Устройство обошлось компании в 20 тысяч фунтов, его подарили Риксену после встречи с другом и биографом бывшего футболиста Винсентом Де Врисом.
"Это полностью изменило мою жизнь. Наконец-то я снова могу общаться с близкими. Я могу рассказать им, как я себя чувствую или спросить у них что-то. Я снова могу шутить и просто снова разговаривать. Это облегчило жизнь, я могу сказать своей жене, что мне нужно. Никто не должен грустить из-за моей болезни. Это жизнь, мы должны воспринимать ее такой, какая она есть. Я все еще здесь, я все еще борюсь", — сказал Риксен.
"Газета.ру")
Риксен недавно потерял способность говорить из-за тяжелого заболевания — бокового амиотрофического склероза.
Bзвестная голландская фирма предоставила Риксену устройство имитации голоса, которое в свое время использовал известный ученый Стивен Хокинг. Риксен теперь может за счет движения глаз управлять экраном монитора и выбирать слова, строить фразы и предложения, а также воспроизводить их для своей жены и дочери.
Устройство обошлось компании в 20 тысяч фунтов, его подарили Риксену после встречи с другом и биографом бывшего футболиста Винсентом Де Врисом.
"Это полностью изменило мою жизнь. Наконец-то я снова могу общаться с близкими. Я могу рассказать им, как я себя чувствую или спросить у них что-то. Я снова могу шутить и просто снова разговаривать. Это облегчило жизнь, я могу сказать своей жене, что мне нужно. Никто не должен грустить из-за моей болезни. Это жизнь, мы должны воспринимать ее такой, какая она есть. Я все еще здесь, я все еще борюсь", — сказал Риксен.
"Газета.ру")
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