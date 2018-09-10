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Рауль Альбиоль: Роналду будет сложновато забить 40 голов за сезон

Защитник "Наполи" и бывший игрок сборной Испании Рауль Альбиоль считает, что нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду скоро прервет свою безголевую серию в итальянскому чемпионате.

"В начале прошлого сезона он тоже не забивал, а в итоге завершил сезон с какими-то безумными цифрами. Да, в Италии футбол более тактичный и защитный. Нужно знать, как в него играть.

Криштиану — потрясающий игрок, но в Италии ему будет сложновато забивать по 40 голов за сезон. Надеюсь, что он не будет забивать слишком много, поскольку это будет хорошо для "Ювентуса" и плохо для "Наполи".

Криштиану всю свою карьеру забивает по куче голов за сезон. Это не может быть случайностью", — цитирует Альбиоля Football Italia.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
Сегодня, 19:21
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