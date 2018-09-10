УЕФА расследует поведение фанатов сборной Украины на матче с Чехией

УЕФА объявил, что начал расследование в отношении Федераций футбола Чехии и Украины по итогам матча сборных стран в первом туре группового этапа Лиги наций.Чешская сторона обвиняется в нарушении четырёх пунктов регламента: задержка начала матча, выбегание фанатов на поле, недочёты в организации (недостаточное количество стюардов), блокировка лестничных проходов.В свою очередь украинская сторона обвиняется в неподобающем поведении болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали предметы и выбегали на поле, а также устраивали беспорядки.