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УЕФА расследует поведение фанатов сборной Украины на матче с Чехией

УЕФА объявил, что начал расследование в отношении Федераций футбола Чехии и Украины по итогам матча сборных стран в первом туре группового этапа Лиги наций.

Чешская сторона обвиняется в нарушении четырёх пунктов регламента: задержка начала матча, выбегание фанатов на поле, недочёты в организации (недостаточное количество стюардов), блокировка лестничных проходов.

В свою очередь украинская сторона обвиняется в неподобающем поведении болельщиков, которые использовали пиротехнику, бросали предметы и выбегали на поле, а также устраивали беспорядки.
Теги: Сборная Украины Сборная Чехии
Сегодня, 19:35
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