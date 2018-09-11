Хавьер Пасторе получил травму

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе сегодня прибыл в римскую клинику Villa Stuart для прохождения обследования, сообщают итальянские СМИ.Футболист испытывает болевые ощущения в икроножной мышце.Пасторе в нынешнем сезоне провел в чемпионате Италии три матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.