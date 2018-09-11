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Хавьер Пасторе получил травму

Полузащитник "Ромы" Хавьер Пасторе сегодня прибыл в римскую клинику Villa Stuart для прохождения обследования, сообщают итальянские СМИ.

Футболист испытывает болевые ощущения в икроножной мышце.

Пасторе в нынешнем сезоне провел в чемпионате Италии три матча, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.
Теги: Пасторе Рома
Сегодня, 01:24
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