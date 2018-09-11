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Властимил Петржела: за сборную Чехии просто стыдно

Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела прокомментировал поражение сборной Чехии (1:5) от национальной команды России в товарищеском матче.

"У меня не находится никаких слов, чтобы хоть как-то оправдать разгромный счет. Мне стыдно за этот футбол, стыдно за мою сборную.

При этом стоит понимать, что проблема чешского футбола и главной команды страны куда глубже. У тренера, мягко говоря, мало опыта, он не может настроить команду и направить ее в правильное русло.

Совсем недавно сборная Чехии была одной из лучших в Европе, а сейчас невозможно подобрать слов, чтобы описать ту катастрофу, которая происходит", – сказал Петржела.

www.tass.ru
Теги: Сборная Чехии Сборная России Петржела
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