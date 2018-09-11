Тренер сборной Бразилии ответил Трампу на слова о "футбольной стране"

Главный тренер сборной Бразилии Тите ответил президенту Соединенных Штатов Америки Дональду Трампу, который во время встречи с главой ФИФА Джанни Инфантино в Белом доме усомнился в том, что Бразилия является футбольной страной, вспомнив о некоторых пробемах этой страны.Политик таким образом намекал на то, что южноамериканцы на чемпионате мира 2018 года в России завершили выступление на стадии 1/4 финала, уступив будущим бронзовым призерам – Бельгии (1:2)."Мой ответ Трампу? Мы пять раз выиграли чемпионат мира. Возможно, ему лучше стоит учить историю", — цитирует Goal Тите.Бразильцы в последний раз становились чемпионами мира 16 лет назад. На четырех последних мировых первенствах они трижды дошли до четвертьфиналов, а также один раз заняли четвертое место.