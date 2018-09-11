Диего Симеоне: отдал бы предпочтение Неймару при выборе между ним и Мбаппе

Главный тренер мадридского "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, кого из пары нападающих "Пари Сен-Жермен" Неймар и Килиан Мбаппе хотел бы видеть в своей команде в случае предоставления такого выбора."Неймар или Мбаппе? Я бы выбрал Неймара. В "Барселоне" Луиса Энрике он работал на команду, когда это было необходимо. Мбаппе же гораздо больший индивидуалист, и, в отличие от Неймара, не имеет определённой позиции на поле", — приводит слова Симеоне COPE.В четырех стартовых турах французской Лиги 1 Неймар записал на свой счёт четыре забитых мяча и одну результативную передачу. В свою очередь, Мбаппе провёл на один матч меньше, но также успел отметиться четырьмя голами, а также дважды ассистировал партнёрам по команде.