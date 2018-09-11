Тоби Алдервейрелд: все говорили, что я хочу покинуть "Тоттенхэм", но это неправда

Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
Красноярск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:53
Сборная России проиграла Сербии матч квалификации на молодёжный Евро при 38 тысячах зрителей (2)
Сборная России проиграла Сербии матч квалификации на молодёжный Евро при 38 тысячах зрителей (2)
20:48
Марко Трабукки: вчера вероятность сделки с Терри была ниже 10 процентов, сегодня можно оценить в 50 (9)
Марко Трабукки: вчера вероятность сделки с Терри была ниже 10 процентов, сегодня можно оценить в 50 (9)
19:53
Горан Гавранчич: "Спартак" предлагал мне более выгодный контракт, но я выбрал киевское "Динамо" (5)
Горан Гавранчич: "Спартак" предлагал мне более выгодный контракт, но я выбрал киевское "Динамо" (5)
15:47
Крыховяк: в ПСЖ меня не уважали - год назад они заблокировали мой трансфер в чемпионат Италии (1)
Крыховяк: в ПСЖ меня не уважали - год назад они заблокировали мой трансфер в чемпионат Италии (1)
15:43
После медосмотра Терри решил, что заслуживает больше 2 млн евро, ранее предложенных "Спартаком" (49)
После медосмотра Терри решил, что заслуживает больше 2 млн евро, ранее предложенных "Спартаком" (49)
15:15
Министр спорта РФ: историю с проверкой Черышева на допинг даже обсуждать не стоит - полная чушь (2)
Министр спорта РФ: историю с проверкой Черышева на допинг даже обсуждать не стоит - полная чушь (2)
13:43
Каррера: скоро обсудим продление контракта, но если пригласят в "Аталанту", я не смогу отказать (25)
Каррера: скоро обсудим продление контракта, но если пригласят в "Аталанту", я не смогу отказать (25)
12:40
Желающим попасть на дерби придется раскошелиться - самый дешевый билет стоит более 1000 рублей (6)
Желающим попасть на дерби придется раскошелиться - самый дешевый билет стоит более 1000 рублей (6)
12:10
Дзюба рассказал о времени, проведенном в "Спартаке", под руководством покойного Владимира Федотова (5)
Дзюба рассказал о времени, проведенном в "Спартаке", под руководством покойного Владимира Федотова (5)
11:39
Рейнгольд похвалил Черчесова (1)
Рейнгольд похвалил Черчесова (1)
Тоби Алдервейрелд: все говорили, что я хочу покинуть "Тоттенхэм", но это неправда
Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд сообщил, что у него не было желания покинуть лондонскую команду прошедшим летом, когда неоднократно сообщалось, что бельгиец может перейти в "Манчестер Юнайтед".
"Все постоянно говорили, что я хочу покинуть "Тоттенхэм", но это неправда. Этим летом я быстро понял, что "Тоттенхэм" хочет, чтобы я остался, поэтому решил биться за своё место в составе. Снова быть частью стартового состава — победа для меня.
Я просто пытаюсь помочь "Тоттенхэму" всем, чем могу. Всё, что муссировалось в прессе, было неправдой", — цитирует Алдервейрелда интернет-портал Sky Sports.
"Газета.ру"
"Все постоянно говорили, что я хочу покинуть "Тоттенхэм", но это неправда. Этим летом я быстро понял, что "Тоттенхэм" хочет, чтобы я остался, поэтому решил биться за своё место в составе. Снова быть частью стартового состава — победа для меня.
Я просто пытаюсь помочь "Тоттенхэму" всем, чем могу. Всё, что муссировалось в прессе, было неправдой", — цитирует Алдервейрелда интернет-портал Sky Sports.
"Газета.ру"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.