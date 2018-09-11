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Тоби Алдервейрелд: все говорили, что я хочу покинуть "Тоттенхэм", но это неправда

Защитник "Тоттенхэма" Тоби Алдервейрелд сообщил, что у него не было желания покинуть лондонскую команду прошедшим летом, когда неоднократно сообщалось, что бельгиец может перейти в "Манчестер Юнайтед".

"Все постоянно говорили, что я хочу покинуть "Тоттенхэм", но это неправда. Этим летом я быстро понял, что "Тоттенхэм" хочет, чтобы я остался, поэтому решил биться за своё место в составе. Снова быть частью стартового состава — победа для меня.

Я просто пытаюсь помочь "Тоттенхэму" всем, чем могу. Всё, что муссировалось в прессе, было неправдой", — цитирует Алдервейрелда интернет-портал Sky Sports.

"Газета.ру"
Теги: Тоттенхэм
Сегодня, 22:28
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