В итальянской серии В сыграют 19 клубов вместо 22

Число команд-участниц итальянской серии В составит 19 и не будет увеличено, таково решение апелляционной инстанции Национального олимпийского комитета (НОК) Италии, сообщает Football Italia.Три клуба серии В летом из-за финансовых проблем не смогли заявиться на новый сезон. В августе было принято решение начать сезон с 19 клубами вместо 22, однако команды "Сиена", "Новара", "Катания", "Тернана" и "Про Верчелли", которые могли бы выступить в серии В, обжаловали это решение.