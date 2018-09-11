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В итальянской серии В сыграют 19 клубов вместо 22

Число команд-участниц итальянской серии В составит 19 и не будет увеличено, таково решение апелляционной инстанции Национального олимпийского комитета (НОК) Италии, сообщает Football Italia.

Три клуба серии В летом из-за финансовых проблем не смогли заявиться на новый сезон. В августе было принято решение начать сезон с 19 клубами вместо 22, однако команды "Сиена", "Новара", "Катания", "Тернана" и "Про Верчелли", которые могли бы выступить в серии В, обжаловали это решение.
Вчера, 23:03
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