Де Лаурентис хочет, чтобы "Наполи" играл матчи Лиги чемпионов в Бари

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис недоволен состояние домашнего стадиона команды "Сан-Паоло". Он хотел бы, чтобы домашние матчи в Лиге чемпионов команда проводила в Бари."Такой стадион - это позор. Это негативный момент, который нивелирует наш прогресс на международной арене. Я говорю "хватит". Не буду создавать противоречий, а построю свой собственный стадион. Никто не сможет ничего сказать, если ты построишь свой стадион на своей территории и за свои деньги. Я попросил УЕФА разрешение проводит матчи Лиги чемпионов на стадионе "Сан-Никола" в Бари. За свой счет я организую 1000 автобусов, чтобы доставлять неаполитанцев на игры", - цитирует президента Corierre dello Sport.