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Президент "ПСЖ" назвал главного конкурента в Лиге чемпионов

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи рассказал, кого считает главным соперником своей команды в Лиге чемпионов.

"Ювентус" с Роналду в составе является нашим главным конкурентом в еврокубках. Приобретя португальца они сделали серьезную заявку на победу в Лиге чемпионов" – сказал Аль-Хелайфи.

Football Italia
Теги: ПСЖ Ювентус Роналду
Сегодня, 11:46
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