Президент "ПСЖ" назвал главного конкурента в Лиге чемпионов

Президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелайфи рассказал, кого считает главным соперником своей команды в Лиге чемпионов."Ювентус" с Роналду в составе является нашим главным конкурентом в еврокубках. Приобретя португальца они сделали серьезную заявку на победу в Лиге чемпионов" – сказал Аль-Хелайфи.