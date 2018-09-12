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Капитан сборной Франции оштрафован и лишен водительских прав на 20 месяцев

Вратарь "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис признал вину в суде по делу о вождении в нетрезвом виде.

31-летнего футболиста остановили на дороге ночью 24 августа. Полицейские проверили его и обнаружили у него в крови следы алкоголя. Льорис был доставлен в отделение и позже освобожден под залог. Сегодня он предстал перед судом.

Чемпиона мира приговорили к штрафу в 50 тыс фунтов и лишили водительских прав на 20 месяцев.

Goal

Теги: Льорис Тоттенхэм Сборная Франции
Сегодня, 14:07
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