Капитан сборной Франции оштрафован и лишен водительских прав на 20 месяцев

Вратарь "Тоттенхэма" и сборной Франции Уго Льорис признал вину в суде по делу о вождении в нетрезвом виде.31-летнего футболиста остановили на дороге ночью 24 августа. Полицейские проверили его и обнаружили у него в крови следы алкоголя. Льорис был доставлен в отделение и позже освобожден под залог. Сегодня он предстал перед судом.Чемпиона мира приговорили к штрафу в 50 тыс фунтов и лишили водительских прав на 20 месяцев.