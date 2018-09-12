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Самый дорогой футболист России расстался с моделью из Новосибирска (фото)

Самый дорогой российский футболист, полузащитник сборной Александр Головин поменял статус на своей странице "ВКонтакте".

Теперь спортсмен снова "в активном поиске". Это, скорее всего, значит, что он расстался с бывшей студенткой СГУПС и моделью Ангелиной Ващенко.

Ради самого дорогого российского футболиста, полузащитника сборной страны Александра Головина модель из Новосибирска Ангелина Ващенко прекратила общение с близкими подругами. Девушка удалила почти всех своих земляков из друзей на своей странице "ВКонтакте", где опубликовано ее фото с футболистом. Закрытыми для публики вдруг стали и другие аккаунты Ангелины в социальных сетях.

Самый дорогой футболист России расстался с моделью из Новосибирска (фото)



Фото: vn.ru
Теги: Головин Монако
Сегодня, 16:05
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№19 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 16:58) #
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Болеет за:
«Спартак»
сердце болит за них


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№18 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:54) #
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Александру Головину, носящему очень известную русскую дворянскую фамилию ( в родах Головиных были даже графы ! ), нужно теперь, живя во Франции, озаботиться знакомством уже с какой-нибудь дамой из дворянского рода потомков русских эмигрантов. Во франции даже представительницы графских русских родов есть!
Граф Головин - это уже совсем другой статус!

ты дебил? Дед Головина из Яльчикского района чувашии из глухой деревни. там граф один - пёс во дворе бабы мани..
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№17 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:48) #
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Болеет за:
«Ростов»
— Бабушка, мне скучно.... — Щас я сделаю тебе скандал, и будет весело!
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№16 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 16:44) #
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Болеет за:
«Спартак»
Где футбольная новость блеать???


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
№15 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:31) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Parshin
Граф Головин - это уже совсем другой статус!

маркиз Дю Головиньяк.
Шевалье Головиньи.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№14 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 16:28) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
едрить автор шерлок холмс.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№13 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:26) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
А если он попал под тлетворное влияние Запада? Пошёл по кривой дорожке и по скользкой колее?
Франция, всё-таки, обитель разврата и толерантности..
..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№12 Написал: Parshin (Сегодня, 16:25) #
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online

Александру Головину, носящему очень известную русскую дворянскую фамилию ( в родах Головиных были даже графы ! ), нужно теперь, живя во Франции, озаботиться знакомством уже с какой-нибудь дамой из дворянского рода потомков русских эмигрантов. Во франции даже представительницы графских русских родов есть!
Граф Головин - это уже совсем другой статус!
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
№11 Написал: valerman40 я уже у тебя за спиной (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
«Спартак»
опять происки Лопыревой?
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
№10 Написал: Lols Лондон (Сегодня, 16:24) #
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Болеет за:
«Ньюкасл»
У него уже год этот статус laughing
Регистрация: 11.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: Volodia379 (Сегодня, 16:24) #
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Что не включешь везде желтизна! С первого канала пример берете?! rage
Регистрация: 11.04.2016 [жалоба]
№8 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:19) #
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Статус ерунда. Лишь бы ориентацию не поменял.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№7 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:19) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Батька
П.и.з.Д.е.Ц. новость ... очень важная !!!

Да уж, ну что за сайт..., то срач, то блядство.


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:17) #
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Да??? scream Нука-нука, поподробней!


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: SVN (Сегодня, 16:16) #
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online

через пол часа поменяется статус,бац и новая новость))журналисты в России веселые люди,немного ленивые,зато новости просто огонь,теперь болельщикам будет не по себе,как так,Головин поменял статус))
Регистрация: 22.10.2016 [жалоба]
№4 Написал: khmel Питер (Сегодня, 16:16) #
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Болеет за:
«Зенит»
Батька,
Горе горюшко.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
№3 Написал: Батька (Сегодня, 16:13) #
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  •  (4)

П.и.з.Д.е.Ц. новость ... очень важная !!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№2 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:13) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Nevalyashka Nevalyashka
Вы совсем е.б.а.н.у.л.и.с.ь?)

Ты обратился к Головину и его бывшей?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№1 Написал: Nevalyashka Nevalyashka (Сегодня, 16:08) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Реал»
Вы совсем е.б.а.н.у.л.и.с.ь?)
Регистрация: 31.03.2015 [жалоба]
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