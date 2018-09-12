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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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Самый дорогой футболист России расстался с моделью из Новосибирска (фото)
Самый дорогой российский футболист, полузащитник сборной Александр Головин поменял статус на своей странице "ВКонтакте".
Теперь спортсмен снова "в активном поиске". Это, скорее всего, значит, что он расстался с бывшей студенткой СГУПС и моделью Ангелиной Ващенко.
Ради самого дорогого российского футболиста, полузащитника сборной страны Александра Головина модель из Новосибирска Ангелина Ващенко прекратила общение с близкими подругами. Девушка удалила почти всех своих земляков из друзей на своей странице "ВКонтакте", где опубликовано ее фото с футболистом. Закрытыми для публики вдруг стали и другие аккаунты Ангелины в социальных сетях.
Фото: vn.ru
Теперь спортсмен снова "в активном поиске". Это, скорее всего, значит, что он расстался с бывшей студенткой СГУПС и моделью Ангелиной Ващенко.
Ради самого дорогого российского футболиста, полузащитника сборной страны Александра Головина модель из Новосибирска Ангелина Ващенко прекратила общение с близкими подругами. Девушка удалила почти всех своих земляков из друзей на своей странице "ВКонтакте", где опубликовано ее фото с футболистом. Закрытыми для публики вдруг стали и другие аккаунты Ангелины в социальных сетях.
Фото: vn.ru
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