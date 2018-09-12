"Астон Вилла" готова платить Терри на полтора миллиона больше, чем "Спартак"

"Астон Вилла" серьезно настроена подписать бывшего капитана сборной Англии Джона Терри.Как сообщает Daily Star, руководство английского клуба предложило 37-летнему игроку подписать контракт с зарплатой около 3,5 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что Терри согласовал контракт со "Спартаком" контракт на 9 месяцев с зарплатой 1,9 миллионов евро с возможностью продления. Позднее игрок захотел добиться увеличения своего суммарного дохода с 1,9 миллионов евро на 1,3 - 1,4 миллиона.