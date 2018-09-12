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"Астон Вилла" готова платить Терри на полтора миллиона больше, чем "Спартак"

"Астон Вилла" серьезно настроена подписать бывшего капитана сборной Англии Джона Терри.

Как сообщает Daily Star, руководство английского клуба предложило 37-летнему игроку подписать контракт с зарплатой около 3,5 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что Терри согласовал контракт со "Спартаком" контракт на 9 месяцев с зарплатой 1,9 миллионов евро с возможностью продления. Позднее игрок захотел добиться увеличения своего суммарного дохода с 1,9 миллионов евро на 1,3 - 1,4 миллиона.
Теги: Терри Спартак Астон Вилла
Сегодня, 16:26
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№18 Написал: klose05 СПб (Сегодня, 17:11) #
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online

Нет, ну за 2 млн можно было бы приколоться и взять себе на замену легенду мирового футбола, но 3,5 это уже совсем другая история
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№17 Написал: Карабас-Барабас (Сегодня, 17:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Карабас-Барабас
наблюдаем фильм - разводят мясных


"АСТОН ВИЛЛА" ГОТОВА ПЛАТИТЬ ТЕРРИ НА ПОЛТОРА МИЛЛИОНА БОЛЬШЕ, ЧЕМ "СПАРТАК"
подпись: марко трибуки
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
№16 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 17:00) #
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Болеет за:
«Зенит»
Продано! И так, спортсмен-пенсионер достается группе мужчин из Англии!


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№15 Написал: ythe Ё-бург (Сегодня, 16:56) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
пусть подписывают


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Куй, положенный на мнение окружающих, обеспечивает спокойную и счастливую жизнь.
Фаина Раневская
Регистрация: 4.12.2010 [жалоба]
№14 Написал: utekay Россия (Сегодня, 16:52) #
  • -1
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: пушкин
Какие же нервы надо свиньям иметь

они привыкшие smile постоянно по губам водят...да по рылу щёлкают


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№13 Написал: Сибирячок (Сегодня, 16:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
45% съедят налоги.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
№12 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:47) #
  • +3
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Болеет за:
«Зенит»
Англичане как нация давно и сильно больны снобизмом. Думаете, только на России это сказывается? Фигушки. Они Считают до сих пор себя самой "супер-пуперской" нацией и полагают, что это США пляшет под их дудку, а не они - под дудку США...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: pahitosik Москва (Сегодня, 16:45) #
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Болеет за:
«Спартак»
Да пусть катится. Я изначально скептически относился к возможному переходу к нам.
Регистрация: 12.03.2014 [жалоба]
№10 Написал: Andlawyer Москвы (Сегодня, 16:44) #
  • +2
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Болеет за:
«Спартак»
вранье
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
№9 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 16:44) #
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  •  (3)

Да бред. То они сомневались,то теперь больше платить будут. Хрень полная.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
№8 Написал: пушкин спб (Сегодня, 16:41) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Какие же нервы надо свиньям иметь, не позавидуешь. confused


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У нас в стране два чемпиона, один настоящий, второй спартак.
Регистрация: 14.11.2012 [жалоба]
№7 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:40) #
  • -5
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Beer-man
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.

Ахха, иди расскажи это - грязным свиньям! smile

Они даже за Црвену болели- против нашего российского Краснодара!

Цитата: СТАРЫЙ СПАРТАЧ
и флаг им в руки и попутного ветра!

О, желание сказать, "на мтипа этот трансфер параллелен"... smile


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№6 Написал: скальп (Сегодня, 16:37) #
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  •  (8)
online

Да не будет никакого Терри,очередное мыло и потеря времени

Цитата: Beer-man
не видать Спартаку Терри, как зениту чемпионство
Регистрация: 24.12.2016 [жалоба]
№5 Написал: Beer-man Калининградская область (Сегодня, 16:30) #
  • -2
  •  (10)

Если это так, то не видать Спартаку Терри, как собственных ушей.


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Больше сильных клубов - интереснее чемпионат.
Когда играем в Европе, там нет чужих, там все наши.
Регистрация: 13.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 16:30) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
и флаг им в руки и попутного ветра!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
№3 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 16:29) #
  • -7
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Если это правда, то "прощай мясо", называется...


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№2 Написал: Пивовед Кёнигсбергщина (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Терри срочно разворачивает самолёт на Лондон..
с этими метаниями главное, чтоб у его летающей повозки топливо не закончилось где-нибудь над Ла-Маншем.


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
№1 Написал: Батька (Сегодня, 16:28) #
  • +2
  •  (6)

laughing а Спартак 5 готов ... а Астон Вила 10 ... а потом останется без команды )) долго думает ...
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
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