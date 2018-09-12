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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
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"Астон Вилла" готова платить Терри на полтора миллиона больше, чем "Спартак"
"Астон Вилла" серьезно настроена подписать бывшего капитана сборной Англии Джона Терри.
Как сообщает Daily Star, руководство английского клуба предложило 37-летнему игроку подписать контракт с зарплатой около 3,5 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что Терри согласовал контракт со "Спартаком" контракт на 9 месяцев с зарплатой 1,9 миллионов евро с возможностью продления. Позднее игрок захотел добиться увеличения своего суммарного дохода с 1,9 миллионов евро на 1,3 - 1,4 миллиона.
Как сообщает Daily Star, руководство английского клуба предложило 37-летнему игроку подписать контракт с зарплатой около 3,5 миллионов евро в год. Ранее сообщалось, что Терри согласовал контракт со "Спартаком" контракт на 9 месяцев с зарплатой 1,9 миллионов евро с возможностью продления. Позднее игрок захотел добиться увеличения своего суммарного дохода с 1,9 миллионов евро на 1,3 - 1,4 миллиона.
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