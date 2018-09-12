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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Испания намерена побороться за проведение Евро-2028 и ЧМ-2030
Испания заинтересована в проведении чемпионата Европы 2028 года. Как сообщает AS, сегодня премьер-министр Испании Педро Санчес, президент ФИФА Джанни Инфантино и глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес провели встречу, на которой обсуждали возможность проведения Евро-2028 в Испании.
По информации Cadena SER, стороны также затронули тему возможного проведения в Испании чемпионата мира-2030. Рассматривается не только возможность подачи заявки на проведение турнира Испанией, но и вариант, при котором страна может подать совместную заявку вместе с Марокко и Португалией, причем, по слухам, второй вариант сулит больше шансов на успех.
Испания принимала у себя финальную часть чемпионата Европы 1964 года и чемпионат мира 1982 года.
Sport24
По информации Cadena SER, стороны также затронули тему возможного проведения в Испании чемпионата мира-2030. Рассматривается не только возможность подачи заявки на проведение турнира Испанией, но и вариант, при котором страна может подать совместную заявку вместе с Марокко и Португалией, причем, по слухам, второй вариант сулит больше шансов на успех.
Испания принимала у себя финальную часть чемпионата Европы 1964 года и чемпионат мира 1982 года.
Sport24
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