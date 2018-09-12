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Испания намерена побороться за проведение Евро-2028 и ЧМ-2030

Испания заинтересована в проведении чемпионата Европы 2028 года. Как сообщает AS, сегодня премьер-министр Испании Педро Санчес, президент ФИФА Джанни Инфантино и глава Федерации футбола Испании Луис Рубиалес провели встречу, на которой обсуждали возможность проведения Евро-2028 в Испании.

По информации Cadena SER, стороны также затронули тему возможного проведения в Испании чемпионата мира-2030. Рассматривается не только возможность подачи заявки на проведение турнира Испанией, но и вариант, при котором страна может подать совместную заявку вместе с Марокко и Португалией, причем, по слухам, второй вариант сулит больше шансов на успех.

Испания принимала у себя финальную часть чемпионата Европы 1964 года и чемпионат мира 1982 года.

Sport24
Сегодня, 19:17
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№1 Написал: Босх Россия (Сегодня, 21:13) #
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Болеет за:
«Ростов»
ну ну..
испанцы не знаюТ,что к концу 21 го года вся Европа будет в руинах лежать?


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Ойся ты ойся, ты меня не бойся...я тебя не трону, ты не беспокойся!
Регистрация: 14.04.2011 [жалоба]
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