Маурицио Дзампарини: Дибала уйдет из "Ювентуса" в январе

Владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини заявил, что нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в зимнее трансферное окно покинет туринский клуб."Я практически плачу, потому что Дибала остается на скамейке запасных. Так получается только из-за Аллегри. Пусть Аллегри попробует выиграть чемпионство с "Палермо", а то в "Ювентусе" легко быть победителем. Думаю, Дибала уйдет в январе. Он уедет в Испанию. У него есть предложения оттуда, а также из Англии", – цитирует Дзампарини Football Italia.