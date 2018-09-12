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Маурицио Дзампарини: Дибала уйдет из "Ювентуса" в январе

Владелец "Палермо" Маурицио Дзампарини заявил, что нападающий "Ювентуса" Пауло Дибала в зимнее трансферное окно покинет туринский клуб.

"Я практически плачу, потому что Дибала остается на скамейке запасных. Так получается только из-за Аллегри. Пусть Аллегри попробует выиграть чемпионство с "Палермо", а то в "Ювентусе" легко быть победителем. Думаю, Дибала уйдет в январе. Он уедет в Испанию. У него есть предложения оттуда, а также из Англии", – цитирует Дзампарини Football Italia.
Теги: Дибала Ювентус
Сегодня, 20:08
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№1 Написал: voron (CSKA) Москва (Сегодня, 20:18) #
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Болеет за:
ЦСКА
scream Жаль не в ЦСКА stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 10.03.2012 [жалоба]
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