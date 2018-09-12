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В "Валенсии" не получали данных о "деле Черышева"

Гендиректор "Валенсии" Матеу Алемани заявил, что в клуб не приходило уведомлений об антидопинговом расследовании в отношении хавбека Дениса Черышева.

Ранее английское издание The Telegraph сообщило, что антидопинговое агентство Испании изучает допинг-пробы 27-летнего полузащитника сборной России.

Проверка связана со словами отца игрока, который в интервью "Спорт уик-энд" говорил, что хавбеку делали инъекции гормона роста во время лечения в "Вильярреале". Позднее Дмитрий Черышев опровергал данную информацию. За использование гормона роста без терапевтического исключения футболист может быть дисквалифицирован на срок до четырех лет.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Валенсия Черышев
Вчера, 21:13
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