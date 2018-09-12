Футбольные клубы потратили за летнее трансферное окно 5,44 млрд

ФИФА опубликовала финансовый отчет, в котором подвела итоги минувшего трансферного окна. Как сообщает официальный сайт организации, в исследовании учитывались сделки, зарегистрированные через централизованную систему управления международными трансферами.За время с 1 июня по 1 сентября клубами всего мира было совершено 8?401 трансфер, а общие затраты команд составили 5,44 миллиарда долларов США. В прошлом году клубы потратили 4,71 млрд долларов, совершив 7590 трансферов.На клубы пяти главных европейских чемпионатов (Англия, Италия, Испания, Германия, Франция) пришлось 77,5% этой суммы. Команды из этих чемпионатов потратили 4,21 миллиарда долларов. Показатели прошлого года выросли для большой пятерки на 6,6%. При этом итальянские клубы потратили на 74,7% больше, чем в прошлом году, а испанские — на 42,2%.Чемпионат Англии в очередной раз оказался на вершине по расходам в трансферное окно. Английские клубы в общей сложности потратили 1,44 млрд долларов на приобретение игроков.