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Врачи назвали секрет хорошей формы Роналду

Врачи, которые следят за состоянием здоровья нападающего туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду, рассказали, в чем секрет его отличной формы.

"Три пункта успеха Роналду: правильные тренировки, правильное питание и правильный отдых", — цитирует доктора Хуана Карлоса Эрнандеса La Gazzetta dello Sport.

"Разница между Криштиану и другими — преданность делу. Он никогда не останавливается", — добавил врач Мик Клегг.

"Газета.ру"
Теги: Роналду Ювентус
Вчера, 21:38
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№2 Написал: Игорь Казьмин Москва (Вчера, 22:51) #
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Это всё правильно ....но и Папа с Мамой наградили его СУПЕР ЗДОРОВЬЕМ....ГЕНЕТИКУ НИКТО НЕ ОТМЕНЯЛ...


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Игорь
Регистрация: 11.11.2016 [жалоба]
№1 Написал: Zaraza Далеко (Вчера, 21:51) #
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  •  (1)

преданность...садомит...вот преданность
Регистрация: 7.09.2015 [жалоба]
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