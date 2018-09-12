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"Рома" продлит контракт с Джеко

"Рома" хочет подписать новый контракт с нападающим Эдином Джеко, передает calciomercato.

Новое соглашение 32-летнего боснийца с римлянами будет рассчитано до 2021 года. Зарплата Джеко будет снижена с 4,5 миллионов евро за сезон до 4 миллионов евро.
Теги: Рома Джеко
Вчера, 23:38
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