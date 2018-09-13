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ФИФА хочет ввести ограничения на количество игроков, которых можно отдавать в аренду

ФИФА намерена более жестко контролировать арендные сделки между клубами.

По информации Bild, сейчас рассматривается возможность введения ограничения на количество футболистов, которых клуб может отдавать в аренду.

По данным источника, ФИФА позволит клубам отдавать в аренду не более восьми футболистов, причем не более четырех – в один клуб. Неограниченно можно будет отдавать в аренду воспитанников клуба в возрасте до 21 года.

Bild
Сегодня, 09:24
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