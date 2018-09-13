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На харьковском стадионе пойман крот, испортивший газон перед матчем "Шахтера" в ЛЧ

Агрономы ФК "Шахтёра" смогли устранить повреждения газона на стадионе в Харькове и поймали крота, который испортил поле в преддверии матча Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом".

На харьковском стадионе пойман крот, испортивший газон перед матчем "Шахтера" в ЛЧ


В Лиге чемпионов "Шахтёр" представляет группу F. Его соперниками по групповому этапу турнира помимо "Хоффенхайма" станут "Манчестер Сити" и "Лион". На харьковской арене донецкий клуб выступает временно.
Теги: Шахтер Хоффенхайм
Сегодня, 13:41
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(2)
№12 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:28) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
К-к-кротов.
Противостояние-2


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№11 Написал: Svetliykenig Калининград (Сегодня, 15:02) #
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Болеет за:
«Крылья Сов»
Опять русские виноваты
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
№10 Написал: Kolpino2 Санкт-Петербург (Сегодня, 14:24) #
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Цитата: cska1971
И как он туда попал?

Крот. Внедрил кто-то.
Регистрация: 12.11.2007 [жалоба]
№9 Написал: игра г. Москва (Сегодня, 14:18) #
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online

Скотобаза проклятая- судить! неминуемо. Кто поедает народное добро-осУжден по справедливости
Регистрация: 23.10.2006 [жалоба]
№8 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 14:16) #
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online

И как он туда попал?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
№7 Написал: DimonYA Одинцово (Сегодня, 14:07) #
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Болеет за:
«Спартак»
чистосердечное написал )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
№6 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 14:05) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Чесайнаг,
Ага. Это что-то такое из серии - "корм для собак стал ещё вкуснее"!
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№5 Написал: Чесайнаг Сочи (Сегодня, 14:01) #
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И откуда такая уверенность,что это именно он испортил?Или сам сознался?
Регистрация: 23.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: Fint Москва (Сегодня, 13:58) #
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Болеет за:
«Реал»
Цитата: Победоносный Зенит
Его подготовили в ГРУ...

А бакланов подготовили ВСУ?... laughing
Регистрация: 15.06.2018 [жалоба]
№3 Написал: Победоносный Зенит Санкт-Петербург (Сегодня, 13:54) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Его подготовили в ГРУ...


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Я видел как унижают спартак 0-5,0-7 и т.д.
Регистрация: 17.09.2017 [жалоба]
№2 Написал: BAMBR Москва (Сегодня, 13:46) #
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Болеет за:
«Спартак»
Судить будут? wink
Регистрация: 13.09.2011 [жалоба]
№1 Написал: Realist2000 (Сегодня, 13:42) #
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Прямо суперновость!!!
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
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