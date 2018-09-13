На харьковском стадионе пойман крот, испортивший газон перед матчем "Шахтера" в ЛЧ

Агрономы ФК "Шахтёра" смогли устранить повреждения газона на стадионе в Харькове и поймали крота, который испортил поле в преддверии матча Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом".В Лиге чемпионов "Шахтёр" представляет группу F. Его соперниками по групповому этапу турнира помимо "Хоффенхайма" станут "Манчестер Сити" и "Лион". На харьковской арене донецкий клуб выступает временно.