На харьковском стадионе пойман крот, испортивший газон перед матчем "Шахтера" в ЛЧ

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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
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15:17
Егор Сорокин: полноценным дебютом за сборную России можно будет считать момент, когда я сыграю в основном составе
Егор Сорокин: полноценным дебютом за сборную России можно будет считать момент, когда я сыграю в основном составе
14:36
"Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней" - болельщики "Спартака" раскритиковали Джона Терри (10)
"Подкаблучник. Ешь овсянку — борщ вкусней" - болельщики "Спартака" раскритиковали Джона Терри (10)
12:57
Два игрока отказались от выступлений за молодежку сборной Румынии из-за выбора музыки в раздевалке (1)
Два игрока отказались от выступлений за молодежку сборной Румынии из-за выбора музыки в раздевалке (1)
12:33
Игорь Гамула: несмотря на работу в "Ростове", я продолжу нести бред в ютубе, я ведь артист (4)
Игорь Гамула: несмотря на работу в "Ростове", я продолжу нести бред в ютубе, я ведь артист (4)
11:33
Геркус: после проведенных трансферов мы скорректировали цель - места в 5-ке теперь недостаточно (5)
Геркус: после проведенных трансферов мы скорректировали цель - места в 5-ке теперь недостаточно (5)
11:12
Источник: Непомнящий будет уволен из "Балтики". Его заменят Красножан, Булатов или Газзаев (6)
Источник: Непомнящий будет уволен из "Балтики". Его заменят Красножан, Булатов или Газзаев (6)
08:56
Скопинцев: никакого конфликта с Бушмановым у меня нет - мое дело играть и ждать вызова в сборную
Скопинцев: никакого конфликта с Бушмановым у меня нет - мое дело играть и ждать вызова в сборную
01:27
Президент "Анжи": Хабиб против, чтобы в Дагестане насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене (21)
Президент "Анжи": Хабиб против, чтобы в Дагестане насаждали чуждую культуру. Нам не близки раздетые люди на сцене (21)
01:07
Алексей Спиридонов: в Англии думают, что у нас медведи ездят на велосипеде с балалайками и водку пьют (2)
Алексей Спиридонов: в Англии думают, что у нас медведи ездят на велосипеде с балалайками и водку пьют (2)
Вчера, 23:40
Андрей Червиченко: Терри приехал бы в "Спартак" подрубить денег (6)
Андрей Червиченко: Терри приехал бы в "Спартак" подрубить денег (6)
Вчера, 23:38
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"Рома" продлит контракт с Джеко
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Лука Модрич не собирается уходить из "Реала"
Вчера, 23:10
Динияр Билялетдинов: жизнь продолжается, значит, надо обходиться своими силами "Спартаку"
Динияр Билялетдинов: жизнь продолжается, значит, надо обходиться своими силами "Спартаку"
Вчера, 22:42
Роман Павлюченко: я сразу говорил, что Терри в "Спартаке" не будет. Это была шутка и пиар-ход (8)
Роман Павлюченко: я сразу говорил, что Терри в "Спартаке" не будет. Это была шутка и пиар-ход (8)
Вчера, 22:18
"Ювентус" в следующем году может вернуть Погба
"Ювентус" в следующем году может вернуть Погба
Вчера, 22:06
Евгений Ловчев: Терри не приехал в "Спартак" - значит не вывезут еще 2 миллиона долларов из России (6)
Евгений Ловчев: Терри не приехал в "Спартак" - значит не вывезут еще 2 миллиона долларов из России (6)
Вчера, 21:38
Врачи назвали секрет хорошей формы Роналду (4)
Врачи назвали секрет хорошей формы Роналду (4)
На харьковском стадионе пойман крот, испортивший газон перед матчем "Шахтера" в ЛЧ
Агрономы ФК "Шахтёра" смогли устранить повреждения газона на стадионе в Харькове и поймали крота, который испортил поле в преддверии матча Лиги чемпионов с "Хоффенхаймом".
В Лиге чемпионов "Шахтёр" представляет группу F. Его соперниками по групповому этапу турнира помимо "Хоффенхайма" станут "Манчестер Сити" и "Лион". На харьковской арене донецкий клуб выступает временно.
В Лиге чемпионов "Шахтёр" представляет группу F. Его соперниками по групповому этапу турнира помимо "Хоффенхайма" станут "Манчестер Сити" и "Лион". На харьковской арене донецкий клуб выступает временно.
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