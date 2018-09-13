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Маркус Рэшфорд передумал уходить из "МЮ"

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд передумал уходить из клуба, передает The Sun.

20-летний англичанин собирается бороться за место в стартовом составе "красных дьяволов".

Контракт Рэшфорда с манкунианцами рассчитан до 2020 года.
Теги: Рэшфорд Манчестер Юнайтед
Сегодня, 16:45
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