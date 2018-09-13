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Футболист АПЛ обвиняется в изнасиловании

Футболист одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), имя которого не раскрывается, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки, сообщает The Mirror.

Игроку на момент совершения преступления было 17 лет. Жертве тогда было 15. Девушка утверждает, что футболист и его кузен воспользовались тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, нападавшие были осведомлены, что она являлась на тот момент несовершеннолетней.

Сам футболист изначально отрицал причастность к преступлению. Однако позже спортсмен изменил показания, указав на то, что между ним и жертвой произошел секс по согласию. Кузен футболиста также настаивает на том, что изнасилования не было.

"Газета.ру"
Сегодня, 17:06
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№1 Написал: debil (Сегодня, 18:03) #
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Как всегда в англии по согласию двоюродных или лом в одно место королевичи мат их возьми..
Регистрация: 13.09.2018 [жалоба]
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