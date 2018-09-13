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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Футболист АПЛ обвиняется в изнасиловании
Футболист одного из клубов Английской премьер-лиги (АПЛ), имя которого не раскрывается, обвиняется в изнасиловании несовершеннолетней девушки, сообщает The Mirror.
Игроку на момент совершения преступления было 17 лет. Жертве тогда было 15. Девушка утверждает, что футболист и его кузен воспользовались тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, нападавшие были осведомлены, что она являлась на тот момент несовершеннолетней.
Сам футболист изначально отрицал причастность к преступлению. Однако позже спортсмен изменил показания, указав на то, что между ним и жертвой произошел секс по согласию. Кузен футболиста также настаивает на том, что изнасилования не было.
"Газета.ру"
Игроку на момент совершения преступления было 17 лет. Жертве тогда было 15. Девушка утверждает, что футболист и его кузен воспользовались тем, что она находилась в состоянии алкогольного опьянения. По ее словам, нападавшие были осведомлены, что она являлась на тот момент несовершеннолетней.
Сам футболист изначально отрицал причастность к преступлению. Однако позже спортсмен изменил показания, указав на то, что между ним и жертвой произошел секс по согласию. Кузен футболиста также настаивает на том, что изнасилования не было.
"Газета.ру"
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